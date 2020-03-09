Обнаружен простой способ улучшить сон

Согласно опубликованным данным, во время сна с организмом происходят определенные изменения, в частности, температура тела начинает понижаться. А это, в свою очередь, провоцирует замедление функционирования внутренних систем. В то же время способ, основанный на высовывании из-под одеяла ног во время сна, позволит сделать отдых более качественным, поскольку способствует охлаждению пальцев ног. Так, благодаря противодействию перегрева и обеспечивается более спокойный сон.

Отмечается, что при полном укутывании в одеяло человек рискует перегреться, что может привести к нарушению сна.