Наука и технологии
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Обнаружен простой способ улучшить сон
Он основан на регуляции температуры тела
Обнаружен простой способ улучшить сон. Об этом сообщило немецкое издание Freundin, которое опубликовало материал, посвященный здоровому сну. Так, по словам издания, для повышения качества отдыха врачи рекомендуют высовывать из-под одеяла ноги во время сна.
Согласно опубликованным данным, во время сна с организмом происходят определенные изменения, в частности, температура тела начинает понижаться. А это, в свою очередь, провоцирует замедление функционирования внутренних систем. В то же время способ, основанный на высовывании из-под одеяла ног во время сна, позволит сделать отдых более качественным, поскольку способствует охлаждению пальцев ног. Так, благодаря противодействию перегрева и обеспечивается более спокойный сон.
Отмечается, что при полном укутывании в одеяло человек рискует перегреться, что может привести к нарушению сна.