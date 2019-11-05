Обнаружен простой способ взлома домашних умных колонок

Так, команда Light Commands заметила, что чувствительность колонок позволяет активировать их не только голосовой командой, но и лазером, причем с очень больших расстояний. Благодаря выявленной уязвимости исследователям удалось удаленно вводить неслышимые и невидимые команды в целый ряд современных ассистентов, таких как Google assistant, Amazon Alexa, Facebook Portal и Apple Siri.

Авторы отмечают, что данная уязвимость представляет серьезный урон безопасности. В качестве примера исследователи попробовали активировать колонку лазером, дав ей команду открыть двери дома, который был заперт с помощью “умного” замка. Голосовой помощник справился с данной задачей и более того, данная уязвимость позволила разблокировать и запустить различные транспортные средства.