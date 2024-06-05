Обнаружен суперорганизм с ДНК длиннее человеческого в 50 раз

Ученые из Великобритании и Испании обнаружили, что геном этого вида содержит 160.45 млрд пар оснований, что значительно превышает геном предыдущего рекордсмена, растения Paris japonica, с его 148.89 млрд пар оснований.

Для сравнения, геном человека включает всего 3.1 млрд пар оснований.

Чтобы лучше представить масштабы, ученые предложили аналогию с нитями: если развернуть ДНК человека, получится ниточка длиной около 2 метров, тогда как у Tmesipteris oblanceolata эта длина составит более 100 метров.

Однако наличие такого огромного генома не дает Tmesipteris oblanceolata особых преимуществ. Папоротник, вырастающий всего на 30 см в высоту, растет медленно и имеет низкий КПД фотосинтеза, что связано с переизбытком информации в клетке, замедляющим внутренние процессы.