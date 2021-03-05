Обнаружен уничтожающий Windows 10 шрифт

Информация стала известна благодаря отчету специалистов Google Project Zero. Так, согласно обнародованной информации, опасность представляет вредоносный шрифт TrueType, в частности, определенный символ. Уничтожение операционной системы происходит, когда пользователь скачивает зараженную модификацию пакета шрифтов с последующей разархивацией. Впоследствии это приводит к возникновению критической ошибки, которая не дает компьютеру выключиться.

Злоумышленники могут взломать зараженный компьютер, если на нем не установлено последнее обновление Windows. Согласно данным экспертов, этой уязвимости подвержены все версии Windows 10 без обновления, выпущенного 9 февраля. Реальные атаки с ее помощью, на данный момент, не осуществлялись.