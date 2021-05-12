Обнаружен устраняющий стареющие клетки механизм

Согласно данным исследователей, иммунные клетки способны очистить организм от тех, которые провоцируют старение и приводят к хроническим болезням. Механизм работы природных “Т-убийц”— (iNKT) — можно объяснить на примере системы наблюдения, в частности они способны ликвидировать клетки, которые организм воспринимает как чужеродные. В число последних относятся и стареющие клетки.

В рамках научной работы специалисты осуществили эксперимент на грызунах, который показал, что для того, чтобы активировать iNKT необходимо использование липидных антигенов. Это позволило ученым уменьшить повреждение клеток у животных с фиброзом легких. Кроме того, это увеличило продолжительность их жизни. В то же время, исследователи отметили, что по мере взросления активность iNKT падает.