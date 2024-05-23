Обнаружена «экзо-Венера» размером с Землю

Ключевой вопрос заключается именно в ее атмосфере. Похожа ли она на земной слой, поддерживающий жизнь, на парниковый эффект, подобный палящей атмосфере Венеры, или на нечто совершенно иное? Ответ на этот вопрос имеет решающее значение для определения того, может ли на поверхности Gliese 12 b существовать жидкая вода и, возможно, жизнь.

Это открытие имеет большое значение, поскольку оно может устранить разрыв в нашем понимании между судьбами Земли и Венеры, которые сильно отличаются друг от друга. Изучение атмосферы Gliese 12 b может раскрыть причины, по которым Земля осталась пригодной для жизни, а Венера превратилась в «адское пекло».