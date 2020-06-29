Обнаружена новая форма старческого слабоумия

Сообщается, что ученым удалось найти в бляшках пациентов с наиболее распространенной формой старческого слабоумия - болезнью Альцгеймера “неканонические” белков - именно они указывают на существование новой формы деменции. Согласно опубликованным учеными данным, симптомы, которые характерны для болезни Альцгеймера могут также являться проявлением новой формы старческого слабоумия, что обусловлено образованием бляшек из четырех аномальных белков.

”Все это не очень хорошие новости, потому что это означает, что даже если мы полностью победим болезнь Альцгеймера, нам по-прежнему придется разбираться с TDP-43 и альфа-синуклеином, которые тоже довольно часто встречаются в пожилом возрасте”, - заявил автор работы Эрик Эбнер.