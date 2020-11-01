Обнаружена новая смертельная болезнь

Сообщается, что для этой болезни характерно образование тромбов. Также известно, что заболевание VEXAS в 40% случаях приводит к летальному исходу. Провоцируют эту болезнь соматические мутации в генах UBA1. У больных часто встречается не поддающийся терапии воспалительный синдром вкупе с лихорадкой. Помимо прочего фиксируется активное образование тромбов, воспаления в хрящевой и легочной тканях.

”Мутации были обнаружены более чем в половине гемопоэтических стволовых клеток, включая миелоидные клетки крови, но не лимфоциты или фибробласты”, — сообщается в результатах исследования.

На сегодняшний день известно о 50 больных VEXAS, но допускается, что их может быть больше.