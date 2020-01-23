Обнаружена причина развития нового опасного вируса

Напомним, что новый вирус впервые был зафиксирован еще в конце декабря прошлого года в одном из крупных китайских городова Ухани. Сообщается, что обнаруженный коронавирус относится к тому же семейству вирусов, что и ранее изученные коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома, или атипичной пневмонии, SARS-CoV и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV, от которых погибло за последние 17 лет порядка ста человек.

В ходе исследования китайскими учеными был проведен генетический анализ нового вируса, а его результаты сравнили с уже имеющимися генетическими данными по другим вируса. По словам ученых, новый вирус, который ВОЗ обозначил как 2019-nCoV, представляет из себя смесь коронавируса, найденного в летучих мышах с другим вирусом, происхождение которого не было установлено, отметив, что в человеческий организм он попал от змей. Так, благодаря рекомбинации вирусного белка в организме и стала возможна передача от рептилий к человеку.

Ученые пришли к выводу, что основными переносчиками опасного вируса являются ленточный крайт и кобра, которые были доступны к покупке на рынке в Ухани.