Обнаружена самая древняя ДНК в мире

Согласно обнародованным данным, самая древняя найденная ДНК принадлежит женщине, которая проживала на территории современной Чехии порядка 45 тыс лет назад. В результате анализа ее черепа было установлено, что она принадлежала к первой группе Homo Sapiens, которая мигрировала из Африки в Европу. Также исследователи предположили, что ее предками в пятом или шестом поколении являлись неандертальцы. Данное предположение основано на анализе ее генома.

Ученые также пришли к выводу, что самое древнее обнаруженное ДНК не встречается у людей, проживавших на территории Европы или Азии позднее. По словам авторов, эта научная работа является доказательством того, что люди на протяжении продолжительного времени проживали рядом с неандертальцами, вплоть до того момента, когда последние вымерли.