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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 16:21
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Обнаружена самая глубокая на сегодняшний день Голубая дыра у берегов Мексики

И этот объект, возможно, связан с Карибским морем
Учёные-океанологи в журнале Frontiers in Marine Science опубликовали результаты исследования самой глубокой, как оказалось, голубой дыры. Это голубая дыра «Таам Джа», расположенная у побережья Мексики в заливе Четумаль.
Обнаружена самая глубокая на сегодняшний день Голубая дыра у берегов Мексики
© Pune.news

Этот объект был известен и ранее, но только последние исследования с использованием группы подводных дронов позволили идентифицировать «Таам Джа» как самую глубокую из обнаруженных когда-либо голубых дыр. Глубина объекта составляет 420 метров, а глубина бывшего лидера — дыры Дракона в Южно-Китайском море, — 301 метр.

Голубые дыры — длинные пещеры или вертикальные углубления в морском дне, стенки которых состоят из легко растворяющейся в воде извести. Предполагается, что в этих ходах содержался лёд, то есть это наследие Ледникового периода; и когда льды растаяли, Мировой океан поднялся, а эти полости заполнились морской водой.

Учёные отмечают, что 420 метров — не окончательный предел глубины «Таам Джа», а только тот, на котором было прекращено исследование. Поэтому, вероятно, пещера ещё глубже.

На глубине 400 метров были зафиксированы солёность и температура воды, как в Карибском море. Это говорит о возможном существовании скрытых туннелей, соединяющих эту голубую дыру с Карибским морем.

Источник:Мир 24
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#природа
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#океан
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#море
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#наука