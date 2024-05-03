Обнаружена самая глубокая на сегодняшний день Голубая дыра у берегов Мексики

Этот объект был известен и ранее, но только последние исследования с использованием группы подводных дронов позволили идентифицировать «Таам Джа» как самую глубокую из обнаруженных когда-либо голубых дыр. Глубина объекта составляет 420 метров, а глубина бывшего лидера — дыры Дракона в Южно-Китайском море, — 301 метр.

Голубые дыры — длинные пещеры или вертикальные углубления в морском дне, стенки которых состоят из легко растворяющейся в воде извести. Предполагается, что в этих ходах содержался лёд, то есть это наследие Ледникового периода; и когда льды растаяли, Мировой океан поднялся, а эти полости заполнились морской водой.

Учёные отмечают, что 420 метров — не окончательный предел глубины «Таам Джа», а только тот, на котором было прекращено исследование. Поэтому, вероятно, пещера ещё глубже.

На глубине 400 метров были зафиксированы солёность и температура воды, как в Карибском море. Это говорит о возможном существовании скрытых туннелей, соединяющих эту голубую дыру с Карибским морем.