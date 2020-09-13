Обнаружена способность классической музыки помогать при эпилепсии

Сообщается, что в рамках данной работы ученые пришли к выводу, при регулярном прослушивании симфоний Моцарта можно добиться снижения эпилептических припадков. Кроме того, произведения великого автора также способствуют уменьшению частоты аномальной мозговой деятельности у людей, страдающих от данной болезни. Интересно, что положительный эффект фиксируется после первого сеанса прослушивания классической музыки и сохраняется после продолжительной терапии.

Ученые отметили, что во время прослушивания Моцарта, эпилептические припадки, в среднем, снижаются на 31-66%, что зависит от человека и музыкального стимула. Наиболее используемым произведением в подобных исследованиях стала соната для 2 фортепиано K448, однако эффективной была признала и соната K545.