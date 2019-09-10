Обнаружена страна, которая до сих пор воюет на танках 70-летней давности

Это не первый случай в этом году, когда просаудовскими силами был потерян танк данной модели. Первый инцидент произошел зимой, когда боевую машину поразили с помощью управляемой ракеты 9М133-1. После сильного удара Т-34 сгорел. Второй случай произошел в феврале, когда с помощью противотанкового ракетного комплекса “Фагот” или ”Конкурс” повстанцы нанесли урон танку, но обошлось без возгорания.

Когда гражданская война в Йемене только зарождалась, армия имела около тридцати танков Т-34-85. Некоторые из них активно использовались в бою, но до этого года обходилось без потерь.