Обнаружена связь между алкоголизмом и чувствительностью к стрессу

В научной работе исследователей принял участие 131 доброволец. Участникам необходимо было заполнить анкету, в которой были вопросы про употребление алкоголя, симптомы депрессии и тревожность. Как выяснилось, эмоциональные травмы у людей могут стать причиной алкогольной зависимости. В то же время, такое случается не у всех.

Помимо прочего учеными была проанализирована связь между гиперчувствительностью и пристрастием к спиртному. Оказалось, что люди, которые предрасположены к стрессу чаще сталкиваются с зависимостью от алкогольных напитков.

Вчера мы писали о вреде алкоголя в жаркие дни. По словам врача-нарколога Шурова, смертность от алкоголя в жаркое время года, как правило, вырастает.