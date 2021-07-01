Обнаружена связь между богатством человека и его здоровьем

Как выяснилось, связь между этими факторами действительно существует. Так, менее богатые люди имеют повышенный риск болезней сердечно-сосудистой системы, тогда как у людей с высоким достатком, напротив, снижается их вероятность.

Участниками исследования стали порядка 5 579 добровольцев возрасте 50 лет и старше без проблем с сердечно-сосудистой системой. За их состоянием наблюдали с 1992 года по 2016.

“Снижение богатства связано с большим стрессом, меньшим количеством здорового поведения и меньшим количеством свободного времени, все это связано с более плохим сердечно-сосудистым здоровьем”, — поделилась результатами Эндрю Сумарсоно, доктор медицины из отдела госпитальной медицины Юго-Западного Техасского университета.