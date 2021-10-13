Обнаружена связь между чертами личности и предрасположенностью к старческому слабоумию

Как выяснилось, в группе риска недобросовестные невротики. Именно у них были выявлены большие отложения белков, ответственных за бляшки и клубки, которые являются следствием болезни Альцгеймера. Исследователи полагают, что личность может выступать в роли защиты от болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний, предотвращая возникновение невропатологии у добросовестных людей с низким уровнем невротизма.

Исследователи напомнили о результатах прошлых аналогичных научных работ. Так, ранее было установлено, что низкий невротизм помогает людям при стрессе и уменьшает вероятность психических расстройств. Добросовестность же, в свою очередь, связана со здоровым образом жизни.

“Со временем более адаптивные черты личности могут лучше поддерживать метаболические и иммунологические функции и в конечном итоге предотвратить или задержать процесс нейродегенерации”, — заключили авторы исследования.