Обнаружена связь между грязным воздухом и депрессией

Соответствующей научной работой занимались ученые Бристольского университета и Имперского колледжа в Лондоне. Они привлекли к участию более 13,8 тысячи жителей страны в возрасте от 15 лет. Специалисты собирали обезличенные данные на протяжении семи лет. Также они анализировали разницу значений наличия в воздухе оксида азота и мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5.

В результате было установлено, что повышения концентрации вредных веществ в воздухе повышает вероятность развития болезней и частоту обращений за психиатрической помощью. Исследователи объявили, что у жителей районов с более загрязненным воздухом ухудшается течение разных психических болезней, в числе которых шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.