Обнаружена связь между кишечными бактериями и течением коронавируса

Результатами научной работы ученых поделились в журнале Gut Британской медицинской ассоциации. По информации исследователей, на тяжесть заражения COVID-19 оказывает влияние тип кишечных бактерий и их количество. Кроме того, от них также зависит и иммунный ответ на болезнь.

По мнению ученых, при поддержании полезных видов кишечных бактерий, можно не только смягчить проявление болезни, но и ее течение. Они также предположили, что у переболевших людей, которые отмечают симптомы болезни и через 80 дней после их первого проявления - может быть дисбаланс в микробиоте кишечника. Именно это может приводить к ухудшению иммунитета.