Обнаружена связь между наблюдением и устойчивостью к травмам

Исследование, опубликованное в журнале Science, выявило, что серотонин, выделяющийся в структуре мозга под названием habenula, играет ключевую роль в развитии устойчивости. Ученые разработали экспериментальную модель, которая показала, что мыши, наблюдавшие, как другие испытывают неприятные электрические разряды, были менее подвержены депрессии, когда сами подверглись тому же испытанию.

Используя биосенсоры для отслеживания уровня серотонина, команда исследователей обнаружила, что эмоциональное заражение связано с изменениями в активности нейронов и выделением серотонина в habenula. Эти данные могут привести к новым подходам в лечении депрессии и разработке терапий, стимулирующих серотониновую систему.