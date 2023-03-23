Обнаружена связь между питанием беременной женщины и ожирением у её ребёнка в будущем

Учёные провели ряд экспериментов на мышах, которые показали соответствующие результаты. В рамках научной работы специалисты кормили одну группу самок во время беременности и кормления грудью диетой с высоким содержанием жиров, а другую заставляли придерживаться здорового питания.

И хоть потомство матерей, страдающих ожирением, сохраняло нормальный индекс массы тела во взрослом возрасте, когда им предоставлялся доступ к здоровой пище, они чаще переедали нездоровую еду. И ровно обратная ситуация наблюдалась у тех, кто родился от худых матерей.

Результаты исследования подчёркивают необходимость для беременных женщин придерживаться здорового питания, чтобы обеспечить здоровый рост и развитие своего потомства.