Обнаружена связь между плохим сном и повышенным уровнем сахара в крови

Они рассказали, что проявляться сахарный диабет может в ночное время, мешая больному уснуть. Отмечается, что уровень сахара в крови может меняться под воздействием ряда факторов, в числе которых как пища, которую человек есть в течение дня, так и спорт, стресс и перекусы в ночное время.

Источники сообщают, что во время сна печень занимается выделением глюкозы в кровоток. В качестве посредника и ограничителя данного процесса выступает инсулин. В то же время, при возникновении проблем в данном процессе уровень сахара в крови растет. Это и приводит к некоторым симптомам диабета — плохому сну, мигрени, жажде и учащенному мочеиспусканию.