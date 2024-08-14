Обнаружена связь между привлекательностью и продолжительностью жизни

Учёные из Университета Техаса в Остине и Университета штата Аризона проанализировали данные из Wisconsin Longitudinal Study, следя за более чем 8 000 выпускниками средней школы с 1957 года. Исследователи использовали фотографии выпускников для оценки их привлекательности по 11-балльной шкале.

Результаты показали, что наименьшая привлекательность связана с более короткой продолжительностью жизни. Например, среди женщин в возрасте 20 лет наименее привлекательные имели почти два года меньше ожидаемой продолжительности жизни. У мужчин разница составила около одного года.

Авторы исследования подчеркивают важность равного отношения к людям вне зависимости от их внешности. Хотя точные механизмы этой связи еще не ясны, предполагается, что на продолжительность жизни могут влиять социальная стигматизация, дискриминация при трудоустройстве и неравенство в медицинском обслуживании.