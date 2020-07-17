Обнаружена улучшающая лечение рака диета

Так, согласно данным команды специалистов из разных стран, таких как Италия, Нидерланды и США, диета, которая базируется на имитации голодания, способна увеличивать эффективность лечения рака. Для этого специалисты изучили рацион питания, который рекомендуют онкобольным перед прохождением неоадъювантной химиотерапии. Отмечается, что данной диета рекомендуется придерживаться в качестве попытки остановить рост опухоли. Так, определенный рацион способствует активной работе метаболизма в связи с уменьшением концентрации аминокислот, белков и числа калорий.

В рамках работы ученые провели ряд исследований на грызунах, выяснив, что голодание помогает организму защититься от вредного влияния химиотерапии, а также способствует улучшению лечения.