Наука и технологии
Сегодня 13:02
Обнаружена зеленая звезда нового типа
И названа потенциальная причина ее возникновения
По мнению команды астрономов, обнаружена ярко-зеленая звезда нового типа. Впервые ее заметили еще два года назад, однако только сейчас о ней стало известно больше информации. В частности, в Европейском космическом агентстве назвали потенциальную причину ее возникновения.
Так, согласно обнародованным исследователями данным, новая звезда, судя по всему, возникла в результате слияния двух белых карликов. Так, из двух сгоревших звезд и появилась лишенная космического топлива - водорода и гелия - звезда. В издании Astronomy & Astrophysics отмечают, что газы на поверхности новой звезды, тем временем, кружатся с рекордной скоростью.
Отмечается, что новая звезда, в сравнении с типичной космической шкалой времени, проживет не очень долго. Предполагается, что за 10 тысяч лет она сгорит и станет нейтронной звездой.