Обнаружена зеленая звезда нового типа

Так, согласно обнародованным исследователями данным, новая звезда, судя по всему, возникла в результате слияния двух белых карликов. Так, из двух сгоревших звезд и появилась лишенная космического топлива - водорода и гелия - звезда. В издании Astronomy & Astrophysics отмечают, что газы на поверхности новой звезды, тем временем, кружатся с рекордной скоростью.

Отмечается, что новая звезда, в сравнении с типичной космической шкалой времени, проживет не очень долго. Предполагается, что за 10 тысяч лет она сгорит и станет нейтронной звездой.