Обнаружено, что люди моргают реже при восприятии важной информации

Обнаружено, что люди моргают реже при восприятии важной информацииРезультаты этой работы опубликованы в журнале Trends in Hearing
В рамках нового исследования специалисты провели два эксперимента. Они показали, что люди естественным образом реже моргают, когда им приходится прилагать больше усилий для понимания речи в шумной обстановке. Это позволяет предположить, что моргание отражает умственные усилия, которые необходимы человеку для повседневного слушания. Кроме того, исследование продемонстрировало, что характер моргания оставался стабильным при различных условиях освещения. То есть участники моргали одинаково часто при ярком, умеренном, слабом освещении.
В новой работе приняли участие почти 50 взрослых. Люди сидели в звукоизолированной комнате, сосредоточив взгляд на кресте на экране. Одновременно с этим они слушали через наушники короткие предложения, а уровень фонового шума менялся от тихого до громкого.
Исследователи выяснили, что частота моргания неуклонно снижалась, когда люди прослушивали предложения, по сравнению с периодами до и после этого. Особенно выражено это подавление моргания было в самых шумных условиях, когда речь было сложнее всего понять.
Ту же самую закономерность эксперты выявили при различном соотношении сигнала и шума, а также при слабом, умеренном и ярком освещении. Это указывает на то, что эффект связан с умственными нагрузками, а не с количеством света, достигающего глаза.