Обнаружено, что люди моргают реже при восприятии важной информации

В новой работе приняли участие почти 50 взрослых. Люди сидели в звукоизолированной комнате, сосредоточив взгляд на кресте на экране. Одновременно с этим они слушали через наушники короткие предложения, а уровень фонового шума менялся от тихого до громкого.

Исследователи выяснили, что частота моргания неуклонно снижалась, когда люди прослушивали предложения, по сравнению с периодами до и после этого. Особенно выражено это подавление моргания было в самых шумных условиях, когда речь было сложнее всего понять.

Ту же самую закономерность эксперты выявили при различном соотношении сигнала и шума, а также при слабом, умеренном и ярком освещении. Это указывает на то, что эффект связан с умственными нагрузками, а не с количеством света, достигающего глаза.