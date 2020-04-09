Обнаружено губительное влияние коронавируса на мозг

Ученые отметили, что патоген, который приводит к атипичной пневмонии, может разрушать ткани головного мозга. Кроме того, известны случаи, когда коронавирус ограничивается лишь неврологическими осложнениями, не затрагивая органы воздушного дыхания. Так, заподозрить губительное влияние на головной мозг можно обнаружив отсутствие обоняния. Однако и это еще не все органы, на которое коронавирус негативно влияет. Авторы отметили, что патоген также способен воздействовать и на сердечно-сосудистую систему.

”В нескольких статьях отмечено, что у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. Вместе с уже отмечавшейся ранее потерей вкуса и обоняния такие симптомы могут указывать на инфицирование коронавирусом тканей мозга”, — рассказал профессор Андрей Козлов, отметив, что губительное влияние на мозг может быть обусловлено активной выработкой клеток иммунной системы цитокинов.