Обнаружено молоко, способное продлить молодость

В ходе исследования ученые взяли за основу данные о 5,8 тыс людей, часть из которых имела в рационе обезжиренное или маложирное молоко, тогда как остальные употребляли жирное молоко, а 13% участников и вовсе не употребляли его. Так, авторы проанализировали связь между жирностью и частотой употребления молока и длиной одного из ключевых индикаторов возраста человека - теломеров.

Выяснилось, что проценты жирности способны уменьшать теломеры на 69 основных пар нуклеотидов, что равноценно более четырем годам. Так, те участники, которые употребляли молоко жирностью 3,25% имели на 145 основных пар более короткие теломеры, чем любители обезжиренного молоко. Но что более удивительно, те люди, которые и вовсе не употребляют молоко также имеют более короткие теломеры, чем у предпочитающих данный напиток обезжиренным.