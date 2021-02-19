Обнаружено омолаживающее организм лекарство

Ученый рассказал, что возрастное старение обусловлено накоплением в органах клеток, провоцирующий воспалительные процессы. В число таких клеток входят стареющие или сенесцентные клетки. Так, эти клетки впоследствии перестают делиться и накапливаются в органах.

”Если удалить эти клетки, можно будет остановить спровоцированные ими воспалительные процессы, а следовательно — добиться существенного улучшения симптомов старения”, — поделился Наканиси в интервью “РИА Новости”.

Исследователи пришли к выводу, что стареющей клетке для функционирования необходим фермент GLS1, ответственный за превращение глутамина в глутаминовую кислоту. С учетом этого была выведена теория, согласно которой, используя ингибитор этого фермента можно ликвидировать клетки, приводящие к старению. Впоследствии эту догадку проверили экспериментальным путем, вводя соответствующее лекарство старой мыши. Так, ученые зафиксировали улучшение работы почек, печени и легких животного. Кроме того, было замечено, что организм грызуна укрепился в целом.