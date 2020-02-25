Наука и технологии
Сегодня 16:50
Обнаружено первое многоклеточное животное, не нуждающееся в кислороде
И это открытие заметно подрывает общепринятые устои
В научном журнале PNAS была опубликована статья, в которой говорится о том, что ученые сумели обнаружить первое в истории многоклеточное животное, которое не нуждается в кислороде из-за отсутствия митохондриального генома.
Этим живым организмом оказался медузоподобный паразит, обитающий в теле лосося. И хоть до сих пор было принято считать, что использование дыхания — это фундаментальный аспект в жизни любого живого организма, самое свежее исследование ученых из Израиля, США и Франции, во главе с Доротеей Хачон, показало, что как минимум одно живое существо на планете не подпадает под общепринятые стандарты.
”Наше открытие подтверждает, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных эукариот, но также развивается у многоклеточных паразитических животных”, — пишут ученые в собственной статье в журнале.