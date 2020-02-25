Обнаружено первое многоклеточное животное, не нуждающееся в кислороде

Этим живым организмом оказался медузоподобный паразит, обитающий в теле лосося. И хоть до сих пор было принято считать, что использование дыхания — это фундаментальный аспект в жизни любого живого организма, самое свежее исследование ученых из Израиля, США и Франции, во главе с Доротеей Хачон, показало, что как минимум одно живое существо на планете не подпадает под общепринятые стандарты.

”Наше открытие подтверждает, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных эукариот, но также развивается у многоклеточных паразитических животных”, — пишут ученые в собственной статье в журнале.