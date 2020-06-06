Обнаружено положительное влияние лекарства для желудка при коронавирусе

Для исследования ученые привлекли 10 пациентов, зараженных коронавирусом, которые принимали для лечения лекарство фамотидин. Далее исследователи оценивали по четырехбалльной шкале тяжесть проявления основной симптоматики коронавируса, а именно кашель, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния, а также одышку.

Так, люди, принимавшие фамотидин отмечали улучшение состояния уже спустя 24-48 часов после принятия данного лекарства. В то же время, полностью избавиться от симптоматики удавалось спустя две недели. Несмотря на то, что в ходе работы были зафиксированы хорошие результаты, исследователи отмечают, что для подтверждения эффективности данного лекарства требуется провести клинические исследования с увеличением количества участников.