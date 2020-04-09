Наука и технологии
Сегодня 12:21
Обнаружено средство, которое подавляет коронавирус за 48 часов
Речь о противопаразитарном лекарстве
Учеными из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне было обнаружено средство, которое подавляет коронавирус буквально за 48 часов. Результаты исследования были опубликованы журналистами издания Antiviral Research. Речь о препарате “Ивермектин”, который используется для лечения паразитов, вшей, личинок и прочих паразитов.
Для того, чтобы выявить влияние “Ивермектина” на коронавирус ученые оснастили зараженные COVID-19 клетки данным препаратом. Так, в ходе данного эксперимента было установлено, что количество вирусной РНК через 24 часа упало на 93%, а уже через 48 часов более чем на 99%. Благодаря результатам данного исследования ученые надеяться на создание универсальной терапии от коронавируса нового типа.
Однако отметим, что для того, чтобы начать прием каких-либо лекарственных препаратов - необходима консультация профессионального врача. Согласно актуальным, на сегодняшний день, данным в мире зарегистрировано 1 485 981 зараженных коронавирусной инфекцией.