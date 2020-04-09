Обнаружено средство, которое подавляет коронавирус за 48 часов

Для того, чтобы выявить влияние “Ивермектина” на коронавирус ученые оснастили зараженные COVID-19 клетки данным препаратом. Так, в ходе данного эксперимента было установлено, что количество вирусной РНК через 24 часа упало на 93%, а уже через 48 часов более чем на 99%. Благодаря результатам данного исследования ученые надеяться на создание универсальной терапии от коронавируса нового типа.

Однако отметим, что для того, чтобы начать прием каких-либо лекарственных препаратов - необходима консультация профессионального врача. Согласно актуальным, на сегодняшний день, данным в мире зарегистрировано 1 485 981 зараженных коронавирусной инфекцией.