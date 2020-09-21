Обнаружено свойство хурмы ослаблять передачу COVID-19 здоровым людям

Сообщается, что такая способность у хурмы обусловлена танинами, которыми богата ягода. Именно они, по словам исследователей, могут ослаблять передачу коронавирусной инфекции от зараженных к здоровым людям.

В ходе работы ученые медицинского университета Нара провели эксперимент. Так, они вводили дубильные вещества из хурмы в слюну зараженного коронавирусом человека. Эти манипуляции в конечном итоге привели к существенному уменьшению контагиозность инфекции. В частности, всего 10 минут было достаточно для того, чтобы вероятность передачи вируса уменьшилась в 10 тысяч раз.

Однако ученые отметили: