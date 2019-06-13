Обнаружены древние корни курения конопли

Ранее учёные вели горячие споры об исторических корнях традиции использования марихуаны как наркотика. В качестве косвенного доказательства рассматривалась «История» Геродота, написанная в пятом веке до нашей эры. Тем не менее, прямого упоминания марихуаны там нет.

Новое исследование пролило свет на эту тайну — обнаруженные в гробницах чаши не оставляют сомнения в том, что древние люди тоже курили коноплю.