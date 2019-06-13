Ferra

Обнаружены древние корни курения конопли

Следы тетрагидроканнабинола найдены в чашах возрастом 2,5 тысячи лет

Археологи из Китайской академии наук и Института естествознания имени Макса Планка обнаружили следы древнего употребления конопли в исторических артефактах возрастом 2,5 тысячи лет.

Учёные изучили состав деревянных чаш-курительниц и камней в них, которые были обнаружены на Джирзанкальском кладбище на территории горной цепи Памир. Как оказалось, в них присутствуют следы психоактивного вещества конопли — тетрагидроканнабинола.

Ранее учёные вели горячие споры об исторических корнях традиции использования марихуаны как наркотика. В качестве косвенного доказательства рассматривалась «История» Геродота, написанная в пятом веке до нашей эры. Тем не менее, прямого упоминания марихуаны там нет.

Новое исследование пролило свет на эту тайну — обнаруженные в гробницах чаши не оставляют сомнения в том, что древние люди тоже курили коноплю.

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