Обнаружены две экзопланеты у близлежащей звезды

Для поиска экзопланет астрономы использовали спутник NASA TESS, который с момента своего запуска в 2018 году обнаружил более 7 300 кандидатов на экзопланеты, из которых 589 уже были подтверждены. Спутник исследует звезды, находящиеся рядом с Солнцем, и ищет планеты, которые проходят перед своими звездами, создавая характерные сигналы.

В недавнем исследовании, проведенном астрономами из Массачусетского технологического института (MIT) под руководством Мишель Кунимото, было подтверждено существование двух экзопланет. Они получили обозначения HD 101 581 b и HD 101 581 c. Первая планета, HD 101 581 b, имеет радиус 0,956 радиуса Земли и орбиту, которая составляет 4,47 дня. Ее температура в равновесии оценивается в 834 К.

Вторая планета, HD 101 581 c, почти такого же размера, как Земля, и имеет максимальную массу 4,2 массы Земли. Она обходит свою звезду за 6,21 дня, а ее температура составляет 747 К. Также ученые зафиксировали сигнал, который может исходить от третьей планеты в системе.

Звезда HD 101 581, вокруг которой вращаются эти экзопланеты, представляет собой карликовую звезду типа K. Она старше 7 миллиардов лет и имеет радиус около 0,63 солнечных радиусов.