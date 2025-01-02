Наука и технологии
Опубликовано 02 января 2025, 21:38
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Обнаружены ключевые изменения в мозге, связанные с процессом старения

Новые данные помогут в разработке терапии для замедления старения мозга
Ученые из Института Аллена выявили изменения, происходящие в клетках мозга мышей с возрастом. Эти открытия, опубликованные в журнале Nature, могут привести к новым методам лечения, направленным на замедление старения мозга и профилактику возрастных заболеваний.
Обнаружены ключевые изменения в мозге, связанные с процессом старения

© Ferra.ru

Исследователи обнаружили, что с возрастом в мозге происходят значительные изменения в клетках, поддерживающих нейроны, таких как микроглии, макрофаги, олигодендроциты и эпендимные клетки. Эти изменения касаются генетической активности, при этом увеличивается активность генов, связанных с воспалением, а гены, отвечающие за функции нейронов, становятся менее активными.

Особое внимание было уделено гипоталамусу, где наблюдаются наиболее выраженные изменения: здесь снижается функциональность нейронов и усиливается воспаление. Этот участок мозга связан с такими процессами, как обмен веществ, использование энергии и контроль аппетита, что может указывать на связь старения мозга с образом жизни и питанием.

Используя передовые методы секвенирования РНК и картографирования мозга, ученые проанализировали более 1,2 миллиона клеток мозга молодых и стареющих мышей. Эти данные помогут точнее понять, какие клетки мозга подвергаются изменениям с возрастом, и разработать терапевтические стратегии для замедления старения и борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

Обнаружены ключевые изменения в мозге, связанные с процессом старения

© Allen Institute

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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