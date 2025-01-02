Обнаружены ключевые изменения в мозге, связанные с процессом старения

Исследователи обнаружили, что с возрастом в мозге происходят значительные изменения в клетках, поддерживающих нейроны, таких как микроглии, макрофаги, олигодендроциты и эпендимные клетки. Эти изменения касаются генетической активности, при этом увеличивается активность генов, связанных с воспалением, а гены, отвечающие за функции нейронов, становятся менее активными.

Особое внимание было уделено гипоталамусу, где наблюдаются наиболее выраженные изменения: здесь снижается функциональность нейронов и усиливается воспаление. Этот участок мозга связан с такими процессами, как обмен веществ, использование энергии и контроль аппетита, что может указывать на связь старения мозга с образом жизни и питанием.

Используя передовые методы секвенирования РНК и картографирования мозга, ученые проанализировали более 1,2 миллиона клеток мозга молодых и стареющих мышей. Эти данные помогут точнее понять, какие клетки мозга подвергаются изменениям с возрастом, и разработать терапевтические стратегии для замедления старения и борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.