Обнаружены серьезные уязвимости в программном обеспечении Boeing

Сообщается, что на данный момент сотрудники NASA сфокусированы на анализе млн строк кода компьютерных систем челнока. Издание отметило, что на данный момент количество времени, которое уйдет на данный процесс - неизвестно.

Глава департамента исследований человека NASA Дуга Ловерро сообщил, что определить связь между обнаруженными уязвимостями в программном обеспечении и крушениями двух Boeing 737 MAX - не удалось, отметив при этом, что корабль имеет серьезные проблемы “в мозгу”.”Мы не знаем, сколько ошибок сейчас в программном обеспечении. Возможно две, а возможно и много сотен. Дело в том, что эта сфера промышленности очень плохо справляется с разработкой ПО”, - заключил Ловерро.