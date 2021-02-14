Обнаружены три новых мира, превышающих по размерам Землю
Система расположилась в найденном нескольким ранее потоке Рыб-Эридан. Саму планету нашли на изображениях TESS, полученных еще два года назад. Молодую версию Солнца под названием TOI 451 стали изучать и включили ее в наблюдения в 2019 и 2020 годах, осуществляемые космическим телескопом НАСА Spitzer. В рамках наблюдения астрономы нашли основания предположить, что у TOI 451 существует два звездных спутника, которые кружатся друг над другом за пределами планет.
Этой системе всего 120 миллионов лет, и она всего лишь в 400 световых лет от нас, что позволяет детально наблюдать за этой молодой планетной системой. А поскольку есть три планеты, которые в 2-4 раза больше Земли, они представляют собой особенно многообещающие цели для проверки теорий о том, как эволюционирует атмосфера планет.