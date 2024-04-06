Обнаружены «вечные» молекулы РНК в клетках мозга млекопитающих

Профессор Томохиса Тода и его коллеги из Фридрих-Александровского университета в Германии разработали метод, позволяющий помечать молекулы РНК и отслеживать их в клетках мозга. Они выяснили, что около 68% помеченных молекул сохраняются на протяжении всей жизни мышей.

Ученые считают, что эти «вечные» молекулы могут объяснить процессы старения мозга и развитие нейродегенеративных заболеваний. Дальнейшие исследования позволят понять, какие функции выполняют эти молекулы и как они влияют на процесс старения клеток мозга.