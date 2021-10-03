Обнаружены вызывающие ожирение гены

Оказалось, что существует 293 гена, которые так или иначе влияют на массу тела человека. При этом 14 из них напрямую причастны к развитию ожирения, в то время как три гена наоборот предотвращают набор веса. Об этом говорится на сайте университета.

По мнению учёных, сделанное ими открытие способно помочь в ускорении разработки новых методов лечения ожирения.

Что интересно, в качестве «подопытных» исследователи выбрали червей. Связано это с тем, что 70% их генов совпадают с человеческими.

Отметим, что чуть ранее учёные сообщили о главной причине набора лишнего веса людьми. Таковой оказалось не переедание, а употребление в пищу продуктов с высоким гликемическим индексом.