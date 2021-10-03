Обнаружены вызывающие ожирение гены

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Обнаружены вызывающие ожирение геныОказалось, что их достаточно много
Группа учёных из Университета Вирджинии в США опубликовала результаты свежего исследования. В рамках него им удалось обнаружить гены, отвечающие за набор веса.
Оказалось, что существует 293 гена, которые так или иначе влияют на массу тела человека. При этом 14 из них напрямую причастны к развитию ожирения, в то время как три гена наоборот предотвращают набор веса. Об этом говорится на сайте университета.
По мнению учёных, сделанное ими открытие способно помочь в ускорении разработки новых методов лечения ожирения.
Что интересно, в качестве «подопытных» исследователи выбрали червей. Связано это с тем, что 70% их генов совпадают с человеческими.
Отметим, что чуть ранее учёные сообщили о главной причине набора лишнего веса людьми. Таковой оказалось не переедание, а употребление в пищу продуктов с высоким гликемическим индексом.