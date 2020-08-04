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Обновлен лидер российского рынка смартфонов
Теперь Honor на втором месте
В России обновился лидер рынка смартфонов. Так, если ранее первое место было закреплено за китайской компанией Honor, то сейчас оно досталось южнокорейскому гиганту Samsung.
Согласно статистике компании, Samsung удалось обогнать Honor по продажам смартфонов в штуках на российском рынке. Так, если в июня доля Honor на рынке в натуральном выражении составила порядка 23%, то доля Samsung фиксировалась на отметке 26%. Напомним, что еще в мае данный показатель китайского бренда составлял те же 23%, тогда как доля Samsung составляла всего 21,1%. В июле, в свою очередь, доля рынка смартфонов Samsung выросла до 30%, оставив позади Honor с 20%.
Согласно данным источников, становление Samsung новым лидером на российском рынке связано с выпуском нескольких новинок, в числе которых флагманский Galaxy S20 и линейка Galaxy А.