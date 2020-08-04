Обновлен лидер российского рынка смартфонов

Согласно статистике компании, Samsung удалось обогнать Honor по продажам смартфонов в штуках на российском рынке. Так, если в июня доля Honor на рынке в натуральном выражении составила порядка 23%, то доля Samsung фиксировалась на отметке 26%. Напомним, что еще в мае данный показатель китайского бренда составлял те же 23%, тогда как доля Samsung составляла всего 21,1%. В июле, в свою очередь, доля рынка смартфонов Samsung выросла до 30%, оставив позади Honor с 20%.

Согласно данным источников, становление Samsung новым лидером на российском рынке связано с выпуском нескольких новинок, в числе которых флагманский Galaxy S20 и линейка Galaxy А.