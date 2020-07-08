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Сегодня 11:26
Обновлен рейтинг дороговизны сотовой связи в регионах России
На удивление, самая доступная связь в северных регионах
Информационно-аналитическое агентство Content Review составило свежий обновленный рейтинг дороговизны сотовой связи в регионах России, в который вошло аж 84 региона страны!
Так, судя по имеющимся данным, самой доступной мобильная связь является в Ямало-Ненецком АО, Сахалинской области и в Ханты-Мансийском АО. Самая дорогая мобильная связь зафиксирована в Республике Дагестан.
Методика расчёта доступности связи следующая: специалисты агентства высчитывают отношение среднего тарифа на мобильную связь в регионе к среднему доходу населения в нем.
С общим рейтингом в виде таблицы вы можете ознакомиться ниже (чем ниже число, тем доступнее связь в регионе):
|Порядковый номер
|Регион
|Индекс доступности сотовой связи (чем ниже, тем доступнее звонки и интернет)
|1
|Ямало-Ненецкий АО
|2,7
|2
|Сахалинская область
|3,4
|3
|Ханты-Мансийский АО (Югра)
|3,7
|4
|Ярославская область
|3,7
|5
|Магаданская область
|3,9
|6
|г. Москва
|4,1
|7
|Мурманская область
|4,3
|8
|Чукотский АО
|4,6
|9
|г. Севастополь
|4,8
|10
|Красноярский край
|4,8
|11
|Ивановская область
|4,9
|12
|Республика Коми
|4,9
|13
|Архангельская область
|5
|14
|г. Санкт-Петербург
|5
|15
|Республика Крым
|5,1
|16
|Республика Бурятия
|5,2
|17
|Тюменская область без авт. округов
|5,4
|18
|Томская область
|5,5
|19
|Республика Саха (Якутия)
|5,5
|20
|Камчатский край
|5,5
|21
|Приморский край
|5,7
|22
|Свердловская область
|5,8
|23
|Республика Хакасия
|5,9
|24
|Республика Карелия
|6
|25
|Республика Тыва
|6
|26
|Вологодская область
|6
|27
|Кемеровская область
|6,1
|28
|Еврейская АО
|6,2
|29
|Иркутская область
|6,4
|30
|Пермский край
|6,5
|31
|Республика Татарстан
|6,5
|Российская Федерация
|6,5
|32
|Тульская область
|6,7
|33
|Хабаровский край
|6,7
|34
|Челябинская область
|6,8
|35
|Омская область
|6,8
|36
|Амурская область
|7
|37
|Белгородская область
|7
|38
|Нижегородская область
|7,1
|39
|Новосибирская область
|7,1
|40
|Удмуртская Республика
|7,1
|41
|Тверская область
|7,1
|42
|Ленинградская область
|7,2
|43
|Калужская область
|7,2
|44
|Ульяновская область
|7,2
|45
|Воронежская область
|7,3
|46
|Московская область
|7,3
|47
|Липецкая область
|7,4
|48
|Забайкальский край
|7,4
|49
|Рязанская область
|7,4
|50
|Курганская область
|7,4
|51
|Пензенская область
|7,5
|52
|Самарская область
|7,6
|53
|Краснодарский край
|7,7
|54
|Республика Башкортостан
|7,8
|55
|Калининградская область
|8
|56
|Орловская область
|8
|57
|Курская область
|8,1
|58
|Республика Марий Эл
|8,1
|59
|Новгородская область
|8,3
|60
|Костромская область
|8,3
|61
|Смоленская область
|8,4
|62
|Кировская область
|8,4
|63
|Оренбургская область
|8,5
|64
|Чувашская Республика
|8,6
|65
|Владимирская область
|8,6
|66
|Астраханская область
|8,6
|67
|Псковская область
|8,8
|68
|Республика Алтай
|8,8
|69
|Ростовская область
|8,8
|70
|Республика Мордовия
|8,8
|71
|Волгоградская область
|9,1
|72
|Республика Адыгея
|9,3
|73
|Тамбовская область
|9,7
|74
|Саратовская область
|9,7
|75
|Республика Северная Осетия (Алания)
|10,2
|76
|Алтайский край
|10,3
|77
|Брянская область
|10,4
|78
|Ставропольский край
|11
|79
|Чеченская Республика
|11,2
|80
|Республика Калмыкия
|11,4
|81
|Республика Ингушетия
|11,4
|82
|Карачаево-Черкесская Республика
|11,4
|83
|Кабардино-Балкарская Республика
|11,6
|84
|Республика Дагестан
|12,8