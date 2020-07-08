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Обновлен рейтинг дороговизны сотовой связи в регионах России

На удивление, самая доступная связь в северных регионах
Информационно-аналитическое агентство Content Review составило свежий обновленный рейтинг дороговизны сотовой связи в регионах России, в который вошло аж 84 региона страны!

Так, судя по имеющимся данным, самой доступной мобильная связь является в Ямало-Ненецком АО, Сахалинской области и в Ханты-Мансийском АО. Самая дорогая мобильная связь зафиксирована в Республике Дагестан.

Методика расчёта доступности связи следующая: специалисты агентства высчитывают отношение среднего тарифа на мобильную связь в регионе к среднему доходу населения в нем.

С общим рейтингом в виде таблицы вы можете ознакомиться ниже (чем ниже число, тем доступнее связь в регионе):

Порядковый номерРегионИндекс доступности сотовой связи (чем ниже, тем доступнее звонки и интернет)
1Ямало-Ненецкий АО2,7
2Сахалинская область3,4
3Ханты-Мансийский АО (Югра)3,7
4Ярославская область3,7
5Магаданская область3,9
6г. Москва4,1
7Мурманская область4,3
8Чукотский АО4,6
9г. Севастополь4,8
10Красноярский край4,8
11Ивановская область4,9
12Республика Коми4,9
13Архангельская область5
14г. Санкт-Петербург5
15Республика Крым5,1
16Республика Бурятия5,2
17Тюменская область без авт. округов5,4
18Томская область5,5
19Республика Саха (Якутия)5,5
20Камчатский край5,5
21Приморский край5,7
22Свердловская область5,8
23Республика Хакасия5,9
24Республика Карелия6
25Республика Тыва6
26Вологодская область6
27Кемеровская область6,1
28Еврейская АО6,2
29Иркутская область6,4
30Пермский край6,5
31Республика Татарстан6,5
Российская Федерация6,5
32Тульская область6,7
33Хабаровский край6,7
34Челябинская область6,8
35Омская область6,8
36Амурская область7
37Белгородская область7
38Нижегородская область7,1
39Новосибирская область7,1
40Удмуртская Республика7,1
41Тверская область7,1
42Ленинградская область7,2
43Калужская область7,2
44Ульяновская область7,2
45Воронежская область7,3
46Московская область7,3
47Липецкая область7,4
48Забайкальский край7,4
49Рязанская область7,4
50Курганская область7,4
51Пензенская область7,5
52Самарская область7,6
53Краснодарский край7,7
54Республика Башкортостан7,8
55Калининградская область8
56Орловская область8
57Курская область8,1
58Республика Марий Эл8,1
59Новгородская область8,3
60Костромская область8,3
61Смоленская область8,4
62Кировская область8,4
63Оренбургская область8,5
64Чувашская Республика8,6
65Владимирская область8,6
66Астраханская область8,6
67Псковская область8,8
68Республика Алтай8,8
69Ростовская область8,8
70Республика Мордовия8,8
71Волгоградская область9,1
72Республика Адыгея9,3
73Тамбовская область9,7
74Саратовская область9,7
75Республика Северная Осетия (Алания)10,2
76Алтайский край10,3
77Брянская область10,4
78Ставропольский край11
79Чеченская Республика11,2
80Республика Калмыкия11,4
81Республика Ингушетия11,4
82Карачаево-Черкесская Республика11,4
83Кабардино-Балкарская Республика11,6
84Республика Дагестан12,8
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