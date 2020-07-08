Обновлен рейтинг дороговизны сотовой связи в регионах России

Так, судя по имеющимся данным, самой доступной мобильная связь является в Ямало-Ненецком АО, Сахалинской области и в Ханты-Мансийском АО. Самая дорогая мобильная связь зафиксирована в Республике Дагестан.

Методика расчёта доступности связи следующая: специалисты агентства высчитывают отношение среднего тарифа на мобильную связь в регионе к среднему доходу населения в нем.

С общим рейтингом в виде таблицы вы можете ознакомиться ниже (чем ниже число, тем доступнее связь в регионе):