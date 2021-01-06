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Обновлен рейтинг мировой боевой авиации
В список десяти самых распространенных военных самолетов вошли четыре российские модели
В справочнике World Air Forces Flight International, который был подготовлен совместно с Embraer, обновился рейтинг мировой боевой авиации. Он составлен исходя из подсчета численности боевых самолетов в вооруженных силах различных стран.
В список наиболее распространенных военных самолетов вошли 10 аппаратов, четыре из которых российского производства. Так, на втором месте расположились самолеты Су-27/30. Отмечается, что всего в вооружении имеется 1057 этих самолетов, которые составили 7% мирового парка. Первое место, в свою очередь, заняли аппараты F-16, парк которых достигает 2267 самолетов или 15%.
Пятую строчку, занял МиГ-29 с мировым парком в 6%, а на седьмом расположился штурмовик Су-25. В то же время, десятое место досталось бомбардировщику Су-24.