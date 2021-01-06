Обновлен рейтинг мировой боевой авиации

В список наиболее распространенных военных самолетов вошли 10 аппаратов, четыре из которых российского производства. Так, на втором месте расположились самолеты Су-27/30. Отмечается, что всего в вооружении имеется 1057 этих самолетов, которые составили 7% мирового парка. Первое место, в свою очередь, заняли аппараты F-16, парк которых достигает 2267 самолетов или 15%.