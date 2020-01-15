Обновлен рейтинг самых могущественных стран

Что касается второго места, то на нем оказалась Россия, тогда как замыкает тройку лидеров КНР. Данный рейтинг входит в часть более обширного рейтинга лучших государств, в который вошли 73 страны. Лидером в нем стала Швейцария, а на втором месте оказалась Канада. Третье же место досталось Японии. России, к слову, в нем удалось занять лишь 23- место, в то время как Соединенные Штаты оказались на седьмом месте.

По словам источника, при составлении рейтинга авторы опирались на такие показатели, как влияние на мировой арене, уровень развития туристической сферы, разработки страны, скорость роста экономики, историческое наследие, культура, социальная сфера, уровень жизни граждан, а также степень открытости для бизнеса.