Обновлен список болезней, от которых спасает шоколад

Так, в начале осени, по словам работников медицинской сферы, полезно есть шоколад, ведь именно этот продукт способен защитить нас от развития сезонной хандры. Связано это с тем, что шоколад активизирует выброс “гормонов счастья” в кровь, в результате чего снижается уровень кортизола, гормона стресса.

Помимо этого, периодическое употребление горького шоколада способно предотвратить такие болезни как инсульт и инфаркт. Все дело в флавоноидах, содержащимся в данном продукте. Эти вещества улучшают общее состояние сосудов, а следовательно способствуют нормализации кровоснабжения мозга.

К слову, горький и темный шоколад очень полезны для людей с избыточным весом. Оба вида шоколада способны притупить приступы повышенного аппетита в нежелательное для употребления пищи время.