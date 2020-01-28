Обновление Google Камеры рассказало множество секретов о грядущих планах компании

Что же касательно планов компании, то в файлах приложения было найдено упоминание двух интересных разработок Google. Во-первых, в будущем Google Camera научится снимать видео не только в режиме авто/30/60 кадров в секунду при разрешении 1080p или 30 кадров в секунду при 4K. В ближайшее время приложение получит возможность снимать видео при 24 кадрах в секунду, что будет очень важно для тех, кто относится к съемке на Pixel более-менее серьезно.

Во-вторых, в коде новой камеры от Google есть упоминание нового смартфона компании — pixel_20_mid_range. Вероятнее всего, речь идет о недорогом флагмане Google Pixel 4a. Также в файлах Google Camera 7.3 были найдены кодовые названия устройства Bramble и Sunfish — Pixel 4a XL и Pixel 4a соответственно.