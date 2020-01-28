Обновление Google Камеры рассказало множество секретов о грядущих планах компании
Но для начала стоит отметить, что новая версия Google Camera привнесла режим “Не беспокоить” и обновленное меню настроек. Меню настроек не представляет из себя что-то хоть мало-мальски интересное, а вот новый режим позволяет отключать абсолютно все уведомления в момент съемки, что будет очень полезно владельцам Google Pixel 4 — именно на данном смартфоне во время видеосъемки изображение сильно тряслось, если на устройство приходило уведомление.
Что же касательно планов компании, то в файлах приложения было найдено упоминание двух интересных разработок Google. Во-первых, в будущем Google Camera научится снимать видео не только в режиме авто/30/60 кадров в секунду при разрешении 1080p или 30 кадров в секунду при 4K. В ближайшее время приложение получит возможность снимать видео при 24 кадрах в секунду, что будет очень важно для тех, кто относится к съемке на Pixel более-менее серьезно.
Во-вторых, в коде новой камеры от Google есть упоминание нового смартфона компании — pixel_20_mid_range. Вероятнее всего, речь идет о недорогом флагмане Google Pixel 4a. Также в файлах Google Camera 7.3 были найдены кодовые названия устройства Bramble и Sunfish — Pixel 4a XL и Pixel 4a соответственно.