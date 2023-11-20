Обновление iOS 17 не помогло защитить iPhone от «тамагочи для хакеров» Flipper Zero

Flipper Zero, известный как доступный инструмент для хакеров, используется для создания хаоса, посылая iPhone и iPad какое-то безумное количество ложных уведомлений Bluetooth, что приводит к их зависанию и последующей перезагрузке.

Подобная атака использует уязвимость в последовательности сопряжения Bluetooth Low-Energy (BLE), широко используемой в экосистеме Apple, включая такие технологии, как AirDrop, HandOff, iBeacon, HomeKit и функции, связанные с Apple Watch.

Особенность BLE заключается в возможности отправки рекламных пакетов для идентификации устройств, что хакеры и используют, подделывая эти пакеты с помощью Flipper Zero.

Что касается защиты от атак «хакерского тамагочи», то единственным решением на данный момент является отключение Bluetooth в настройках, что, однако, ограничивает функциональность устройства и не является удовлетворительным решением.