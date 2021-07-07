Обновление с Windows 7 до Windows 11 удалит все файлы пользователей

Так, по словам представителей компании, апдейт хоть и будет бесплатным, но при этом во время него пользователям придётся задуматься о способе сохранить свои данные.

Всё дело в том, что IT-гигант предусмотрел лишь «чистую установку», при которой все данные стираются, пишет WIndows Latest. Правда, все желающие смогут воспользоваться созданием резервной копии, из которой в дальнейшем можно будет восстановиться важную информацию.

Отметим также, что сам процесс обновления с Windows 7 на Windows 11 станет доступен в «Центре обновлений Windows». Сроки появления такой возможности пока неизвестны.