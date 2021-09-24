Обновление системы iPhone «сломало» главную функцию беспроводных наушников Apple AirPods Pro

Так, многие владельцы беспроводных наушников Apple AirPods Pro жалуются на то, что iOS 15 «убило» функцию активного шумоподавления и прозрачности. Как пишет ТН, при попытке активировать его в настройках телефона, Siri сообщает владельцам девайса о том, что она не может сделать этого.

Стоит отметить, что Apple известно об этой проблеме. Если верить данным MacRumors, уже в бета-версии iOS 15.1 компания устранила её. Правда, неизвестно, когда обычные пользователи, не участвующие в тестировании, смогут установить её на свои iPhone.

Напомним, что анонс iOS 15 состоялся ещё в июне, в рамках WWDC 2021. С тех пор система прошла несколько этапов тестирования в виде множества бета-версий.