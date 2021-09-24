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Обновление системы iPhone «сломало» главную функцию беспроводных наушников Apple AirPods Pro

И неизвестно, как скоро компания всё починит
Накануне Apple выпустила новую версию своей системы для iPhone — iOS 15. Несмотря на то, что апдейт принёс много интересных функций, он, к сожалению, сломал некоторые прежние.
Обновление системы iPhone «сломало» главную функцию беспроводных наушников Apple AirPods Pro

Так, многие владельцы беспроводных наушников Apple AirPods Pro жалуются на то, что iOS 15 «убило» функцию активного шумоподавления и прозрачности. Как пишет ТН, при попытке активировать его в настройках телефона, Siri сообщает владельцам девайса о том, что она не может сделать этого.

Стоит отметить, что Apple известно об этой проблеме. Если верить данным MacRumors, уже в бета-версии iOS 15.1 компания устранила её. Правда, неизвестно, когда обычные пользователи, не участвующие в тестировании, смогут установить её на свои iPhone.

Напомним, что анонс iOS 15 состоялся ещё в июне, в рамках WWDC 2021. С тех пор система прошла несколько этапов тестирования в виде множества бета-версий.