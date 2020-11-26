Обновление Windows 10 делает бессмысленным скачивание драйверов со сторонних сайтов

Как стало известно, технологический гигант сдержал свое слово и начал добавлять все больше драйверов на экран с “опциональными апдейтами” в Windows Update. При этом энтузиасты отметили, что число аппаратных компонентов чуть ли не с каждым днем становится все больше - многие заметили, что Microsoft даже добавила драйвера для звукового оборудования. Так, владельцы карт Realtek больше не обязаны искать необходимые драйвера на просторах сети - все есть во вкладке опциональных обновлений в Windows Update.