Наука и технологии
Сегодня 14:30
Обновленная версия "умных" часов Huawei Watch GT2 поступила в продажу
Минимальная стоимость устройства - 200 долларов
Анонс “умных” часов Watch GT2 состоялся еще осенью 2019 года, и той же осенью компания запустила продажи старшей версии устройства, диаметр экрана которого составляет 42 мм. И только сейчас покупателям стала доступна модификация часов с 42 мм диаметром экрана.
На китайском рынке гаджет доступен в трех вариантах, в числе которых модный, стоимость которого составляет порядка 225 долларов, элегантный, который имеет более высокую стоимость составляющую 270 долларов и спортивный за 200 долларов. Известно, что Watch GT2 работают на базе процессора Kirin A1, с поддержкой Bluetooth 5.1. Кроме того, часы способны перманентно анализировать частоту сердечных сокращений, а также могут измерять насыщение крови кислородом.
Сообщается, что аккумулятор устройства позволяет ему работать одну неделю без подзарядки.