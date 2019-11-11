Обновленная версия "умных" часов Huawei Watch GT2 поступила в продажу

На китайском рынке гаджет доступен в трех вариантах, в числе которых модный, стоимость которого составляет порядка 225 долларов, элегантный, который имеет более высокую стоимость составляющую 270 долларов и спортивный за 200 долларов. Известно, что Watch GT2 работают на базе процессора Kirin A1, с поддержкой Bluetooth 5.1. Кроме того, часы способны перманентно анализировать частоту сердечных сокращений, а также могут измерять насыщение крови кислородом.

Сообщается, что аккумулятор устройства позволяет ему работать одну неделю без подзарядки.